Если бы Зубков не лечил нынешнюю травму, то рисковал бы вылететь на еще больший срок

Александр Зубков / Фото - ФК Шахтер

Вингер «Шахтера» Александр Зубков рассказал о том, как проходит восстановление после травмы.

В этом году не сыграю. Мне только что сделали контрольное УЗИ. Оно показало, что в травмированной мышце образуется шрам, но он еще не до конца затянулся. Поэтому о моем возвращении на поле в ближайшее время речь не идет. Как и прогнозировалось вначале, на восстановление уйдет около 4-5 недель.

Я только приступил к легкой беговой работе. Пока не думаю не только о работе с мячом, но и о спринте или беговой работе высокой интенсивности. У меня такая травма, что если ее не вылечить основательно и получить рецидив, то можно выпасть из строя где-то на два или даже два с половиной месяца. Так что спешить нет никакого смысла. Надо работать и планомерно восстанавливаться каждый день.