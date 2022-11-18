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Если бы Зубков не лечил нынешнюю травму, то рисковал бы вылететь на еще больший срок

Вингер «Шахтера» больше не сыграет в 2022 году
Футбол Украинская Премьер-лига
18 ноября 22:11
Если бы Зубков не лечил нынешнюю травму, то рисковал бы вылететь на еще больший срок
Александр Зубков / Фото - ФК Шахтер

Вингер «Шахтера» Александр Зубков рассказал о том, как проходит восстановление после травмы.

Первые 2-3 дня к месту повреждения прикладывали лед, мне делали стягивающие повязки, чтобы локализовать отек и не допустить его распространения. Потом я почти сразу приступил к легким втягивающим занятиям. А последних, наверное, недели две я работаю уже в тренажерном зале. Упражнения постоянно чередуются: где нагрузка увеличивается, а где уменьшается. Также я уже приступил к легкой беговой работе. Врачи прогнозируют, что в отпуск мне удастся выйти здоровым. Ну почти здоровым.

В этом году не сыграю. Мне только что сделали контрольное УЗИ. Оно показало, что в травмированной мышце образуется шрам, но он еще не до конца затянулся. Поэтому о моем возвращении на поле в ближайшее время речь не идет. Как и прогнозировалось вначале, на восстановление уйдет около 4-5 недель.

Я только приступил к легкой беговой работе. Пока не думаю не только о работе с мячом, но и о спринте или беговой работе высокой интенсивности. У меня такая травма, что если ее не вылечить основательно и получить рецидив, то можно выпасть из строя где-то на два или даже два с половиной месяца. Так что спешить нет никакого смысла. Надо работать и планомерно восстанавливаться каждый день.

Ранее сообщалось, что еще один игрок «Шахтера» уже не сыграет в 2022 году.

Источник: Sport.ua Сергей Стаднюк
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Теги

Шахтер Донецк Александр Зубков травмы

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