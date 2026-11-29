Павел Василенко

Главный тренер Полесья Руслан Ротань эмоционально отреагировал на жесткий эпизод в конце матча 14-го тура УПЛ против Карпат, который завершился ничьей 1:1. Защитник львовян Владислав Бабогло во время верховой борьбы попал рукой в голову нападающему житомирской команды Игорю Краснопиру. Футболист получил рассечение, а арбитр показал нарушителю красную карточку. Пострадавшего игрока отвезли в медицинское учреждение.

После поединка Ротань не скрывал беспокойства о состоянии своего подопечного и резко оценил действия Бабогло.

«Игоря Краснопира забрала скорая, на данный момент информации нет. В такие моменты ты не думаешь о футболе и результате, а хочется, чтобы с Игорем все было хорошо. И мы, и родные очень волнуемся. Этот момент со стороны Бабогло… Я считаю, что это преступление. Нельзя так себя вести на футбольном поле. Конечно, сейчас все мысли только об Игоре», – заявил наставник Полесья на послематчевой пресс-конференции.

На данный момент житомирская команда имеет 30 очков и занимает первое место в турнирной таблице УПЛ. В следующем, 15-м туре подопечные Ротаня сыграют дома против Эпицентра. Матч запланирован на 5 декабря, начало – в 13:00 по киевскому времени.