Павел Василенко

Карпаты и Полесье не определили победителя в матче 14-го тура Украинской Премьер-лиги. Поединок во Львове завершился со счетом 1:1, хотя житомирская команда была близка к выездной победе.

В первом тайме гости действовали активнее и создали несколько опасных моментов. Назаренко, Чеботенко и Сарапий пытались поразить ворота хозяев, однако их ударам не хватило точности. Карпаты ответили попыткой Костенко, который также не попал в цель.

Счет открыли после перерыва. Моха нарушил правила против Шепелева, и арбитр назначил пенальти, который реализовал Велетень. Впоследствии он сам и Гайдучик могли закрепить преимущество Полесья, но не воспользовались своими шансами.

Карпаты спаслись в конце встречи: после подачи со штрафного мяч попал в стойку, а от вратаря гостей залетел в ворота. Вскоре игра превратилась в настоящую драму. Во время верховой борьбы Бабогло попал рукой в голову Краснопиру. Защитника Карпат удалили, а нападающего Полесья отправили в больницу. После эпизода футболисты обеих команд сошлись в эмоциональной перепалке, которую пришлось прекращать арбитру.

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Полесье с 30 очками занимает первое место в турнирной таблице УПЛ, Карпаты имеют 23 очка и идут на пятом месте. 5 декабря житомирцы примут Эпицентр, а львовяне сыграют с Оболонью.

УПЛ, 14-й тур

Карпаты – Полесье – 1:1

Голы: Волынец, 90 (авт) – Велетень, 61 (пен).