Этот день настал. Месси побил рекорд Марадоны и близок к тому, чтобы еще превзойти достижение

Несмотря на нереализованный пенальти, матч с Польшей стал знаковым для лидера сборной Аргентины

Лионель Месси / Фото - Getty Images Сборная Аргентины в заключительном туре группового этапа чемпионата мира-2022 уверенно переиграла Польшу (2:0). Данный матч стал 22-м для нападающего Лионеля Месси за «альбиселесте» на мундиалях. Таким образом, он побил рекорд Диего Марадоны (21 встреча). Более того, представитель ПСЖ может увеличить данный показатель. Победа в игре с Польшей позволила команде пробиться в плей-офф мундиаля, где она сыграет с Австралией. Помимо этого, матч может стать 1000-м в карьере Месси.

Сергей Стаднюк