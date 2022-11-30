Сауль Альварес извинился перед Месси и народом Аргентины
Этот день настал. Месси побил рекорд Марадоны и близок к тому, чтобы еще превзойти достижение
Несмотря на нереализованный пенальти, матч с Польшей стал знаковым для лидера сборной Аргентины
01 декабря 01:59
Лионель Месси / Фото - Getty Images
Сборная Аргентины в заключительном туре группового этапа чемпионата мира-2022 уверенно переиграла Польшу (2:0).
Данный матч стал 22-м для нападающего Лионеля Месси за «альбиселесте» на мундиалях. Таким образом, он побил рекорд Диего Марадоны (21 встреча).
Более того, представитель ПСЖ может увеличить данный показатель. Победа в игре с Польшей позволила команде пробиться в плей-офф мундиаля, где она сыграет с Австралией.
Помимо этого, матч может стать 1000-м в карьере Месси.
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