Полузащитник донецкого Шахтера и национальной сборной Украины Георгий Судаков не станет игроком Наполи, несмотря на проявленный интерес со стороны итальянского клуба. Об этом сообщил журналист Rai Чиро Венерато.

«Трансферы американца Юнуса Мусы из Милана и украинца Георгия Судакова, таланта из донецкого Шахтера, сорвались. Ничего не произойдет, поскольку Андре-Франк Замбо-Ангиcса останется в Наполи», – цитирует Венерато Area Napoli.

В сезоне 2024/25 Судаков провел 37 матчей за горняков, отметившись 15 забитыми мячами и 6 результативными передачами. Его контракт с донецким клубом действует до конца 2028 года, а рыночная стоимость оценивается в 32 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что Шахтер готов продать трех украинских футболистов.