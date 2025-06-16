Шахтер готов расстаться с рядом ключевых исполнителей, если на них поступят достойные предложения. Об этом сообщил журналист Виктор Вацко на своем ютуб-канале, подчеркнув, что руководство донецкого клуба осознает возможные трудности, связанные с лимитом на легионеров.

Летом команда может избавиться от Николая Матвиенко, которым серьезно интересуется Бенфика, а также Георгия Судакова, на которого обратил внимание итальянский Наполи. Под вопросом остается и дальнейшая судьба Юхима Конопли, так как его контракт истекает через год, и пока что нет никаких сигналов о готовности продолжить сотрудничество.

Интересно, что все потенциальные новички, которые фигурируют в трансферных слухах вокруг Шахтера, являются легионерами.

В прошлом сезоне Конопля провел 20 матчей в составе горняков и отметился двумя ассистами. Судаков, которому 22 года, стал одним из лидеров команды: 15 голов и шесть результативных передач в 37 поединках. 29-летний Матвиенко записал на свой счет три гола и три асиста в 33 матчах.

Ранее сообщалось, что хавбек Шахтера заинтересовал Трабзонспор.