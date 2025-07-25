Павел Василенко

Барселона сделала важный шаг. L'Equipe сообщает, что клуб достиг соглашения о новом контракте с Жюлем Кунде.

Французский защитник переехал в столицу Каталонии в июле 2022 года. Блау-гранас приобрели его у Севильи за 50 миллионов евро.

Защитник стал опорой команды. Он провел 141 матч за Барселону, забив семь голов и отдав 18 результативных передач.

Текущий контракт Кунде рассчитан до середины 2027 года. По данным L'Equipe, Барселона договорилась о трехлетнем продлении контракта. Обе стороны намерены продолжать сотрудничество. Официальное объявление о продлении контракта ожидается в ближайшее время.

Кунде должен остаться основным полузащитником Ханси Флика в следующем сезоне, а Эрик Гарсия и Гектор Форт, как ожидается, станут его заменами на позиции правого защитника.

В это воскресенье каталонцы проведут свой первый предсезонный товарищеский матч против японского клуба Виссел Кобе.