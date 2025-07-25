Павел Василенко

Марк-Андре тер Штеген скоро перенесет операцию и пропустит несколько месяцев игр за Барселону. Mundo Deportivo сообщает, что немецкий голкипер потеряет капитанскую повязку из-за своего поведения.

Лишь год назад тер Штеген был ключевой фигурой в Барселоне. После ухода Серхи Роберто немцу доверили капитанскую повязку.

В прошлом сентябре вратарь получил серьезную травму: он порвал крестообразные связки колена и пропустил большую часть сезона.

Тер Штеген вернулся на поле лишь ближе к концу сезона. Летом Барселона решила купить нового вратаря – Жоана Гарсию.

СМИ сообщали, что чемпионы Испании хотели продать тер Штегена. Однако у немца проблемы со спиной, и ему нужна операция.

Тем не менее, поведение вратаря очень разозлило руководство клуба. Он публично объявил об операции, не дождавшись ответа от Барселоны.

По информации Mundo Deportivo, тер Штеген может потерять капитанскую повязку. Это общее решение руководства и тренерского штаба клуба. Однако пока неизвестно, кто его заменит – скорее всего, решение примут сами игроки.