FIFA поддержала войну россии против Украины. В стране-агрессоре будут показывать ЧМ-2022

Главная футбольная организация не постеснялась принять отвратительное решение

Фото: FIFA

FIFA продала права на трансляцию чемпионата мира-2022 российскому телеканалу «матч тв». Об этом сообщает пресс-служба пропагандистской помойки.

Псевдосми получило право на показ всех 64 матчей турнира. В пакет также входит возможность использования фрагментов игр во время телешоу, хайлайты и коммерческая деятельность во время трансляций.

Отметим, что «матч тв» является частью аффилированного с властями рф холдинга «газпром-медиа». Верхушка страны-агрессора развязала войну в Украине и отдавала приказы в том числе и о сегодняшних ракетных ударах по критической инфраструктуре. Однако, для FIFA, по всей видимости, деньги дороже совести.

Ранее УАФ потребовала отстранить сборную Ирана от чемпионата мира-2022 и применить более жесткие санкции против рфс.