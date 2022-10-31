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FIFA поддержала войну россии против Украины. В стране-агрессоре будут показывать ЧМ-2022

Главная футбольная организация не постеснялась принять отвратительное решение
Футбол Чемпионат мира по футболу
31 октября 20:46
FIFA поддержала войну россии против Украины. В стране-агрессоре будут показывать ЧМ-2022
Фото: FIFA

FIFA продала права на трансляцию чемпионата мира-2022 российскому телеканалу «матч тв». Об этом сообщает пресс-служба пропагандистской помойки.

Псевдосми получило право на показ всех 64 матчей турнира. В пакет также входит возможность использования фрагментов игр во время телешоу, хайлайты и коммерческая деятельность во время трансляций.

Отметим, что «матч тв» является частью аффилированного с властями рф холдинга «газпром-медиа». Верхушка страны-агрессора развязала войну в Украине и отдавала приказы в том числе и о сегодняшних ракетных ударах по критической инфраструктуре. Однако, для FIFA, по всей видимости, деньги дороже совести.

Ранее УАФ потребовала отстранить сборную Ирана от чемпионата мира-2022 и применить более жесткие санкции против рфс.

Сергей Стаднюк
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Теги

FIFA война

Комментарии 1

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31 октября 2022г. 21:37
ФИФА такая же помойка, как и все рашисты. Мра**зи!
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