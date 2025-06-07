ФИФА представила новую технологию для Клубного чемпионата мира

Турнир стартует в середине июня

около 5 часов назад

Фото: Getty Images
Фото: Getty Images
Павел Василенко

Павел Василенко

Международная федерация футбола (ФИФА) назвала технологии, которые будут использоваться на предстоящем Клубном чемпионате мира в США. Среди премьер будут нательные камеры на судьях, улучшенная версия полуавтоматической технологии определения офсайда и планшеты, доступные командам с внедрением.

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) одобрил создание судьями видеоматериалов, которые затем будут проецироваться непосредственно на экраны стадионов. Новый способ документирования матчей не обойдет и телезрителей.

Глобальный вещатель Клубного чемпионата мира будет использовать их в рамках своей прямой трансляции матчей во время турнира. Помимо улучшения впечатлений болельщиков, технология рассматривается как возможность лучше понимать решения судей.

Организаторы будут использовать искусственный интеллект для автоматического сбора данных в режиме реального времени, а планшеты упростят процесс замены игроков.

Каждой команде перед матчем будет предоставлено устройство, которое смогут использовать для управления запросами. ФИФА ожидает, что замена ручного взаимодействия сделает весь процесс более эффективным и быстрым. Турнир пройдет с 15 июня по 13 июля, в нем примут участие 32 клуба из шести континентальных конфедераций.

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