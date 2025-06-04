ПСЖ стремится подписать Забанного до начала Клубного чемпионата мира.

Французский гранд Пари Сен-Жермен сделал официальное предложение по трансферу центрального защитника сборной Украины и английского Борнмута Ильи Забарного. Об этом сообщает авторитетное издание L’Équipe.

ПСЖ намерен подписать украинца до 10 июня — именно до этого дня участники клубного чемпионата мира должны подать заявки на турнир. В случае успешного завершения переговоров парижскому клубу придется выложить не менее 50 миллионов евро.

Илья Забарный положительно воспринял возможность перехода в ПСЖ и уже дал согласие на трансфер. Также во время переговоров представители французского клуба затронули вопрос о будущем российского вратаря Матвея Сафонова.

Илья Забарный вызван в состав национальной сборной Украины на турнир Canadian Shield-2025.