Пресс-служба ФИФА опубликовала заявление в связи с критикой организации со стороны FIFPro. Главной претензией является перегруженный календарь матчей: слишком много встреч без должного восстановления, физического и ментального, что, по мнению профсоюза, серьезно угрожает здоровью игроков. На сборе в Амстердаме, где присутствовали 58 национальных профсоюзов, FIFPro подчеркнула, что бизнес-модель FIFA в настоящее время основывается исключительно на денежных показателях и игнорирует потребности самих футболистов.

Поскольку FIFPRO интересуется такими вопросами, как надлежащее управление, возможно, им стоило бы начать с обнародования собственного устава и прозрачных ежегодных финансовых отчетов — чтобы убедиться, что то, о чем они говорят, действительно соответствует их действиям. Скажем прямо: нельзя проповедовать прозрачность, работая в тени.

Реальность такова: FIFA остается полностью преданной идее ставить футболистов в центр будущего футбола — не только на словах, но и через конкретные регулирования и реформы. FIFA призывает всех настоящих представителей игроков присоединяться к этой работе — не с атаками из-за кулис, а через прозрачный диалог, направленный на поиск решений.

Итак, FIFA приглашает FIFPRO вернуться к переговорному столу — после того, как они прекратят шантаж, отзовут жалобы и опубликуют свой устав, полные финансовые отчеты (включая все источники дохода, подробную информацию о правах интеллектуальной собственности на игроков, которых они якобы представляют, и финансирование, которое одно из их региональных подразделений получает от некоторых футбольных организаций), а также полный список индивидуальных членов, которых они заявляют как представителей.

Футбол заслуживает единства, а не раскола. Игроки заслуживают действий, а не риторики. FIFA будет двигаться вперед вместе c игроками и теми, кто действительно хочет лучшего для футбола. Выбор — за FIFPRO.