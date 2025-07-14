Павел Василенко

Профсоюзы футболистов добились значительного прорыва в борьбе за обязательные перерывы для игроков. Как сообщает ESPN, после переговоров президента ФИФА Джанни Инфантино с представителями международных профсоюзов футболистов в Нью-Йорке обе стороны пришли к единому мнению о необходимости стандартизированных перерывов.

ФИФА объявила, что достигла консенсуса с профсоюзами о минимальном 72-часовом перерыве между матчами и трехнедельном отпуске после окончания сезона.

«На встрече обсуждались ключевые вопросы, связанные со здоровьем игроков, что, по мнению Международной организации труда (МОТ), является высшим приоритетом в профилактике профессиональных рисков», – заявили в ФИФА.

Профсоюзы требовали принятия мер по защите игроков после решения ФИФА провести первый Клубный чемпионат мира в расширенном формате с участием 32 команд, который завершился в воскресенье победой английского Челси над французским ПСЖ (3:0).

Турнир проходил в межсезонье в Европе. ФИФА и организации игроков также договорились о том, что каждый игрок должен иметь как минимум один выходной день в неделю, а также о том, что при планировании матчей следует учитывать транспортные и погодные условия.

ФИФА также пообещала рассмотреть вопрос участия профсоюзов игроков в заседаниях Совета ФИФА во время обсуждения вопросов, касающихся игроков.

Хотя всемирный профсоюз игроков FIFPro не был приглашен на встречу, ФИФА заявляет, что цель заключается в том, чтобы найти баланс между клубным и международным футболом и поддержать развитие футбола во всем мире.