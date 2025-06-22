Экс-футболист Александрии Александр Филипов в социальных сетях попрощался с командой, которой помог стать вице-чемпионом Украины.

Вот и подходит к концу замечательная история. Хочу сказать огромное спасибо всему руководству, жителям, болельщикам и, конечно же, футболистам Александрии за этот невероятный год. Вы стали для меня настоящей семьей. Только благодаря поддержке, уважению и вере друг в друга мы смогли достичь больших высот. Я желаю вам от всего сердца наибольших побед как на футбольном поле, так и за ним. Удачи и до скорых встреч, - написал Филиппов в Instagram.

Ранее сообщалось, что Филипов продолжит карьеру в черкасском ЛНЗ. Однако после поступления предложения от житомирского Полесья форвард сделал выбор в пользу команды Руслана Ротаня.

В прошлом сезоне 32-летний игрок в составе Александрии забил 10 мячей и отдал две голевые передачи в 28 матчах.

Ранее Филипов выступал в УПЛ за киевский Арсенал, Десну, Днепр-1 и Александрию. А также играл за рубежом за Сент-Трюйден и Ригу.

Александрия впервые в истории стала второй в УПЛ, отстав от киевского Динамо на три очка.