Павел Василенко

Финляндия уволила главного тренера Якоба Фриса после неудачного выступления команды в Лиге наций. Соответствующее решение было принято сегодня на заседании местной федерации футбола. Его преемником станет Мика Лехкосуо, который ранее работал с молодежной сборной страны.

Фрис возглавил национальную команду в конце 2025 года и провел во главе сборной 20 матчей. Его работа началась с домашнего поражения от Мальты в квалификации к чемпионату мира 2026 года. Впоследствии финская команда также потерпела тяжелые поражения от Германии и Нидерландов.

В этом году Финляндия заняла третье место в своей группе Лиги наций, пропустив вперед Албанию и Беларусь. В результате сборная потеряла возможность вернуться в Лигу B.

Лехкосуо официально приступит к выполнению новых обязанностей 1 января 2027 года. С новым наставником был подписан пятилетний контракт. В прошлом он провел 17 матчей за национальную сборную как футболист, а с 2013 по 2015 год входил в тренерский штаб команды.