Павел Василенко

Барселона ищет нового нападающего. Журналист Сике Родригес из Cadena Ser рассказал, кто может заменить Роберта Левандовски через год.

В последние месяцы поляк был лидером атаки блауграны. Левандовски закончил сезон с 42 голами и тремя результативными передачами в 52 играх.

Контракт польского форварда действует до середины следующего года. В настоящее время нет никаких новостей о том, что чемпионы Испании планируют продлить сотрудничество с ветераном.

По данным испанских СМИ, Левандовски должен покинуть Барселону через год. Затем клуб обратится к Хулиану Альваресу из Атлетико Мадрид.

«Президент каталонского клуба Жоан Лапорта открыто говорит о возможном переходе Хулиана Альвареса в Барселону. Идея заключается в том, чтобы подписать контракт с аргентинцем через год, когда Левандовский покинет клуб», – рассказал Сике Родригес.

Трансфер Альвареса, конечно, вызовет огромные затраты. Атлетико купил его у Манчестер Сити год назад за 75 миллионов евро. Transfermarkt сейчас оценивает 25-летнего игрока в 100 миллионов евро.

Аргентинец сыграл за Атлетико 54 матча, забив 29 мячей и отдав семь результативных передач.