Полузащитник Кривбаса Егор Твердохлеб рассказал о изменениях в команде и поделился впечатлениями от работы с новым главным тренером Патриком ван Леувеном. Слова футболиста передает пресс-служба клуба.

Мы уже собрались, провели первую тренировку. Все на позитиве. Можно сказать, формируем новую команду и будем вместе плодотворно готовиться к началу нового чемпионата. А что будет в чемпионате – увидим. Будем готовиться на сто процентов.

Думаю, что все ребята, как и я, соскучились по тренировкам, по самому процессу. Классно снова выйти на поле и провести первую тренировку – она всегда эмоциональная. Будем готовиться дальше. Конечно, соскучился по футболу, по тренировочному процессу. Отпуск именно для того, чтобы психологически перезагрузиться, набраться положительных эмоций и с новыми силами начать тренировки, войти в чемпионат.

Мы ближе познакомимся с ван Леувеном во время тренировочного процесса. Сам тренер скажет нам, какой стиль и игру он хочет видеть. Сейчас это сложно сказать, ведь мы формируем новую команду и уже в процессе будем понимать, куда двигаться.

Цели – выигрывать, стараться побеждать в каждом матче и забивать. Цели те же, что и в прошлом чемпионате: прогрессировать, не сбавлять обороты и двигаться только вперед.