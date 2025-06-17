Гагарин покинул Кривбасс
Клуб поблагодарил вице-президента за пять лет работы
29 минут назад
Футбольный клуб Кривбасс выразил искреннюю благодарность Артему Гагарину, который завершил свою работу на посту вице-президента. В течение пяти лет он был неотъемлемой частью возрождения клуба, стал инициатором многих проектов и оставил значительный след в истории современного Кривбасса.
Президент клуба Константин Караманиц поделился теплыми словами благодарности в адрес Артема Гагарина и прокомментировал причины его увольнения:
Хочу искренне поблагодарить Артема Сергеевича за все, что он сделал для нашего Клуба. Он был не просто вице-президентом, а человеком, который по-настоящему жил этим делом и вкладывал в него часть себя. Мы вместе прошли много сложных и важных моментов – и я это очень ценю. Сейчас Кривбасс переходит в новую фазу, меняется структура, формат работы, и эти изменения диктуют новые непростые решения.
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