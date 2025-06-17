Футбольный клуб Кривбасс выразил искреннюю благодарность Артему Гагарину, который завершил свою работу на посту вице-президента. В течение пяти лет он был неотъемлемой частью возрождения клуба, стал инициатором многих проектов и оставил значительный след в истории современного Кривбасса.

Президент клуба Константин Караманиц поделился теплыми словами благодарности в адрес Артема Гагарина и прокомментировал причины его увольнения: