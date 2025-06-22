Форвард Динамо уже публично жалуется на нехватку игрового времени в клубе
За свою сборную футболист играет и даже отметился голом на международном турнире
около 1 часа назад
Нападающий киевского Динамо и сборной Панамы Эдуардо Герреро сравнил свои выступления в клубе и национальной команде. Слова форварда передает RPC.
Я замечаю, что использую свой шанс по максимуму. Конечно, очень сложно приезжать из клуба, где не имеешь так много игрового времени, но я очень благодарен тренеру за предоставленные возможности.
Когда ты в клубе — это одно, но когда попадаешь в сборную, где вызывают 26 игроков, все хотят показать себя как можно лучше, чтобы получить шанс в следующем вызове, возможно, иметь немного больше игровых минут — этого хочет каждый футболист. Конкуренция здоровая, я доволен собой и также рад за Томаша. Я говорил с ним, чтобы он успокоился, и рад, что он использует свой шанс.
Наша цель сейчас — выйти из группы. Как мы уже сказали перед первым матчем, мы не сосредоточивались на том, чтобы забить много голов. Главное — победа. Команда сконцентрирована и готовится к следующим матчам.
Ранее Герреро забил мяч в матче группового этапа Золотого кубка КОНКАКАФ.
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