Нападающий киевского Динамо и сборной Панамы Эдуардо Герреро сравнил свои выступления в клубе и национальной команде. Слова форварда передает RPC.

Я замечаю, что использую свой шанс по максимуму. Конечно, очень сложно приезжать из клуба, где не имеешь так много игрового времени, но я очень благодарен тренеру за предоставленные возможности.

Когда ты в клубе — это одно, но когда попадаешь в сборную, где вызывают 26 игроков, все хотят показать себя как можно лучше, чтобы получить шанс в следующем вызове, возможно, иметь немного больше игровых минут — этого хочет каждый футболист. Конкуренция здоровая, я доволен собой и также рад за Томаша. Я говорил с ним, чтобы он успокоился, и рад, что он использует свой шанс.

Наша цель сейчас — выйти из группы. Как мы уже сказали перед первым матчем, мы не сосредоточивались на том, чтобы забить много голов. Главное — победа. Команда сконцентрирована и готовится к следующим матчам.