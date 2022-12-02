Форвард «Динамо» заявил, что команда должна быть на другом месте в УПЛ

Владислав Ванат / Фото - ФК Динамо Киев

Нападающий «Динамо» Владислав Ванат после победы над «Металлистом» (3:0) негативно оценил первую половину сезона для команды.

– Все понимают и видят, что это не то место, на котором мы должны быть. В целом, результат отрицательный, но нужно все исправлять в следующем году.

– Есть ли уже какие-нибудь планы на зимнюю подготовку?

– Ну у нас будут сборы в Турции. Позже нам скажут все поподробнее.