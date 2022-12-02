«Заря» с тревогой и исчезновением света сыграла вничью с «Колосом» и отпустила «Динамо»
Форвард «Динамо» заявил, что команда должна быть на другом месте в УПЛ
Киевляне лишь к зимнему перерыву поднялись в тройку лидеров
02 декабря 15:59
Владислав Ванат / Фото - ФК Динамо Киев
Нападающий «Динамо» Владислав Ванат после победы над «Металлистом» (3:0) негативно оценил первую половину сезона для команды.
– Как эти полсезона прошли для вас и команды?
– Все понимают и видят, что это не то место, на котором мы должны быть. В целом, результат отрицательный, но нужно все исправлять в следующем году.
– Есть ли уже какие-нибудь планы на зимнюю подготовку?
– Ну у нас будут сборы в Турции. Позже нам скажут все поподробнее.
Ранее лидер «Динамо» заявил, что несмотря на войну, не покинет Украину во время отпуска.
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