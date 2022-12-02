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Форвард «Динамо» заявил, что команда должна быть на другом месте в УПЛ

Киевляне лишь к зимнему перерыву поднялись в тройку лидеров
Футбол Украинская Премьер-лига
02 декабря 15:59
Форвард «Динамо» заявил, что команда должна быть на другом месте в УПЛ
Владислав Ванат / Фото - ФК Динамо Киев

Нападающий «Динамо» Владислав Ванат после победы над «Металлистом» (3:0) негативно оценил первую половину сезона для команды.

– Как эти полсезона прошли для вас и команды?

– Все понимают и видят, что это не то место, на котором мы должны быть. В целом, результат отрицательный, но нужно все исправлять в следующем году.

– Есть ли уже какие-нибудь планы на зимнюю подготовку?

– Ну у нас будут сборы в Турции. Позже нам скажут все поподробнее.

Ранее лидер «Динамо» заявил, что несмотря на войну, не покинет Украину во время отпуска.

Источник: Динамомания Сергей Стаднюк
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Теги

Владислав Ванат Динамо Киев Металлист

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