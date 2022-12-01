Тренер «Металлиста» – о 0:3 с «Динамо»: «Наверное, ребята психологически надломились»
Лидер «Динамо», несмотря на войну, не покинет Украину во время отпуска
Об этом сообщил сам футболист
01 декабря 15:57
Виталий Буяльский / Фото - ФК Динамо Киев
Полузащитник «Динамо» Виталий Буяльский после заключительного матча в 2022 году против «Металлиста» (3:0) заявил, что проведет весь отпуск в Киеве.
– Сегодня был заключительный матч первой части сезона, какие ваши планы на ближайшее время?
– Весь отпуск проведу в Киеве. А также, возможно, на праздники съездим к родителям в Калиновку.
Напомним, голкипер «Динамо» Георгий Бущан провел юбилейный сухой матч за клуб.
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