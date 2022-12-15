Два ключевых игрока сборной Франции серьезно заболели перед игрой с Марокко
Форвард Франции: «Выйти в финал ЧМ – мечта детства»
Коло-Муани забил в полуфинале
Фото: FIFA
Форвард сборной Франции Рандаль Коло-Муани оценил L’Equipe победу над Марокко (2:0) и выход в финал ЧМ-2022.
«Это мечта детства, я все еще будто сплю. Можем гордиться собой. Мы сильно сыграли в обороне и забили второй гол, чтобы завершить матч.
Нам нужно остаться самим собой. Мы – сплоченная команда, думаю, все удастся».
Он забил первым же касанием после выхода на замену.
Финал с Аргентиной состоится 18 декабря.
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