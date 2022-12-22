Агуэро: «Через несколько лет у Аргентины появится новый Месси»
Форвард Нидерландов: «Месси был зол на меня, зато он теперь знает мое имя»
Вегхорст вспомнил конфликт с будущим чемпионом мира
22 декабря 23:57
Ваут Вегхорст / Фото - KNVB
Нападающий сборной Нидерландов Ваут Вегхорст вспомнил конфликт с лидером сборной Аргентины Лионелем Месси в четвертьфинале чемпионата мира-2022 (2:2, 3:4 – пен.). Слова футболиста приводит A Spor.
Лионель — лучший или один из лучших футболистов за все времена. После матча хотелось выразить ему свое уважение.
Однако он все еще был зол на меня. Но зато теперь он знает мое имя.