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Форвард Нидерландов: «Месси был зол на меня, зато он теперь знает мое имя»

Вегхорст вспомнил конфликт с будущим чемпионом мира
Футбол Чемпионат мира по футболу
22 декабря 23:57
Форвард Нидерландов: «Месси был зол на меня, зато он теперь знает мое имя»
Ваут Вегхорст / Фото - KNVB

Нападающий сборной Нидерландов Ваут Вегхорст вспомнил конфликт с лидером сборной Аргентины Лионелем Месси в четвертьфинале чемпионата мира-2022 (2:2, 3:4 – пен.). Слова футболиста приводит A Spor.

Лионель — лучший или один из лучших футболистов за все времена. После матча хотелось выразить ему свое уважение.

Однако он все еще был зол на меня. Но зато теперь он знает мое имя.

Лучший финал худшего чемпионата мира

Сергей Стаднюк
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Теги

Лионель Месси сборная Нидерландов (футбол) сборная Аргентины (футбол)

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