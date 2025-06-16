Форвард молодежной сборной Украины Богдан Вьюнник прокомментировал победу своей команды над Финляндией со счетом 2:0 на молодежном Евро. Он подчеркнул, что команда уже полностью сосредоточена на следующем матче против Нидерландов.

«Победа. 2:0 против Финляндии. Сделали еще один важный шаг вперед. Спасибо всем за поддержку. Впереди — ключевая игра против Нидерландов. Все мысли уже там», — написал Вьюнник в социальных сетях.

После двух сыгранных туров украинцы занимают второе место в группе D, набрав три очка.

Для выхода в четвертьфинал подопечным Унаи Мельгосы необходимо не уступить в заключительной игре группового этапа, которая состоится в среду, 18 июня, в 19:00 по киевскому времени.