Павел Василенко

Виктор Осимхен, вероятно, вскоре покинет итальянский Наполи. По словам инсайдера Фабрицио Романо, турецкий Галатасарай сделал новое предложение по игроку.

Нигериец выступал за стамбульскую команду на правах аренды в сезоне 2024/25. Он быстро стал главной звездой команды и решил остаться в Турции на более длительный срок.

Осимхен отклонил летнее предложение о трансфере в Аль-Хиляль, который достиг соглашения с Наполи. Однако Галатасарай согласовал трехлетний контракт с нападающим.

Несколько дней назад турки сделали первое предложение по игроку, но оно было отклонено. Теперь Наполи получил еще одно предложение.

Галатасарай готов заплатить за Осимхена 75 миллионов евро, согласно пункту об отступных в его контракте.

Турецкий клуб имеет лишь одно условие: они хотят, чтобы выплата была растянута на пять лет. Теперь решение за руководством Наполи.

Осимхен уже сообщил неаполитанскому клубу о своем желании как можно быстрее перебраться в Стамбул. Он забил 37 мячей в 41 официальном матче за Галатасарай.