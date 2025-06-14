Римская Рома намерена расстаться с украинским нападающим Артемом Довбиком в летнее трансферное окно. Об этом пишет портал Calcio in Pillole.

По данным источника, новый наставник столичного клуба Джан Пьеро Гасперини не видит 27-летнего форварда в своих планах. Итальянский специалист предпочитает атакующих игроков с более высокой подвижностью и активным участием в прессинге, и именно этих качеств, по его мнению, Довбику не хватает.

По итогам сезона 2024/25 Рома заняла пятое место в таблице Серии А и получила право стартовать с группового этапа Лиги Европы.

За прошлый сезон Довбик принял участие в 45 матчах за римлян во всех соревнованиях, отметившись 17 голами и тремя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Довбик заинтересовал Бешикташ.