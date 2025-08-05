Главный тренер Ромы Джан Пьеро Гасперини высказался об украинском форварде Артеме Довбике. Его слова приводит Roma News

Этот вопрос не только наш - он касается всех команд. Все тратят большие деньги на нападающих. Линия атаки - это то, что ищут больше всего и что стоит дороже всего. Команды с сильными игроками в атаке являются более конкурентоспособными.

Довбыка купили за солидную сумму. Он доказал, что является ценным нападающим, забил свои голы. Мы работаем над тем, чтобы улучшить некоторые его слабые стороны, в частности способность участвовать в игре. Он не должен быть ни слишком рано, ни слишком поздно - как в музыке: если ты не в ритме, это уже проблема, - сказал Гасперини.