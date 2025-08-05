Гасперини о Довбике: «Если ты не в ритме, это уже проблема»
Артем услышал вердикт тренера Ромы
около 1 часа назад
Главный тренер Ромы Джан Пьеро Гасперини высказался об украинском форварде Артеме Довбике. Его слова приводит Roma News
Этот вопрос не только наш - он касается всех команд. Все тратят большие деньги на нападающих. Линия атаки - это то, что ищут больше всего и что стоит дороже всего. Команды с сильными игроками в атаке являются более конкурентоспособными.
Довбыка купили за солидную сумму. Он доказал, что является ценным нападающим, забил свои голы. Мы работаем над тем, чтобы улучшить некоторые его слабые стороны, в частности способность участвовать в игре. Он не должен быть ни слишком рано, ни слишком поздно - как в музыке: если ты не в ритме, это уже проблема, - сказал Гасперини.
Артем в дебютном сезоне за Рому отметился 17 голами и двумя ассистами в 45 играх. Его контракт с римским клубом рассчитан до конца июня 2029 года, а Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 30 миллионов евро.
Довбик в случае ухода из Ромы имеет на руках приглашение из АПЛ.