Главный тренер Ромы Джан Пьеро Гасперини прокомментировал ситуацию с травмой украинского форварда Артема Довбика, который на днях покинул тренировку команды на сборах раньше из-за проблем со здоровьем.

– У Довбика лише незначна м'язова втома, і вже у вівторок він повернеться до тренувань з командою.