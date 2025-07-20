Гасперини обновил информацию о травме Довбика
Украинец получил травму на сборе Ромы
около 1 часа назад
Джан Пьєро Гасперіні / фото - Рома
Главный тренер Ромы Джан Пьеро Гасперини прокомментировал ситуацию с травмой украинского форварда Артема Довбика, который на днях покинул тренировку команды на сборах раньше из-за проблем со здоровьем.
– У Довбика лише незначна м'язова втома, і вже у вівторок він повернеться до тренувань з командою.
В прошлом сезоне Довбик отличился 17 голами и двумя ассистами в 45 матчах. Его контракт с Ромой рассчитан до конца июня 2029 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 30 миллионов евро.