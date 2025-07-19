Украинский нападающий Артем Довбик, который защищает цвета римской Ромы, получил повреждение, сообщает издание VoceGialloRossa.

Согласно источнику, 28-летний форвард травмировал мышцу. Точная степень повреждения пока не определена и сегодня, 19 июля, игрок пройдет медицинское обследование.

Для римлян это может стать серьезной проблемой, ведь команда рискует остаться без основного центрального нападающего. Напомним, ранее сообщалось о трансферах Темми Абрахама и Эльдора Шомуродова, а также о травме Пауло Дибалы.

В прошлом сезоне Довбик отличился 17 голами и двумя ассистами в 45 матчах. Его контракт с «Ромой» рассчитан до конца июня 2029 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Довбик поразил главного тренера Ромы Джан Пьеро Гасперини своей работой на сборах.