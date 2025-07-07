13 июля Рома официально начнет подготовку к новому сезону под руководством нового наставника Джан Пьеро Гасперини. Тренерский штаб планирует собрать команду на базе в Тригории, где пройдут первые тренировки и знакомство с футболистами.

По информации Tuttomercatoweb, Гасперини еще не определился с основным составом на сезон 2025/26. Особое внимание специалист намерен уделить линии атаки – он хочет детально оценить способности форвардов и вингеров, прежде чем принимать окончательные решения.

Одним из игроков, за которым внимательно будут наблюдать, станет украинский нападающий Артем Довбик. Гасперини высоко ценит нападающих с мощными физическими и тактическими характеристиками и ожидает, что Довбик проявит себя с лучшей стороны. А если нет, то его шансы на место в основном составе могут значительно снизиться. Кроме Довбика, тренер планирует внимательно изучить форму и потенциал других атакующих футболистов Пауло Дибалы, Стефана Эль-Шаарави и Томмазо Бальданци.

В прошлом сезоне Довбик провел 32 матча в Серии А, отметившись 12 голами и двумя результативными передачами. Контракт украинского форварда с Ромой рассчитан до лета 2029 года.

Ранее сообщалось, что Довбик заинтересовал тренера Милана.