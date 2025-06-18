На первой пресс-конференции в роли главного тренера Ромы Джан Пьеро Гасперини ответил на вопросы журналистов.

Один из представителей СМИ поинтересовался, смогут ли украинец Артем Довбик и англичанин Тэмми Абрахам заиграть под руководством Гасперини так же ярко, как в свое время Диего Милито в Дженоа или Матео Ретеги в Аталанте.

«Эти нападающие уже были сильными. Я просто извлек из них лучшее. Если команда правильно интерпретирует игру, нападающие также выиграют от этого.

Теперь давайте подумаем о том, что у нас есть, и о хорошей базе, с которой мы начинаем. Затем, если будет нужно, мы посмотрим, что предложит рынок», – цитирует Гасперини Radioradio.it.

В прошлом сезоне Довбик провел 45 матчей за столичный клуб во всех соревнованиях, отметился 17 голами и двумя результативными передачами. Ранее сообщалось, что наставник римлян готовит для украинского форварда важную роль в системе атак команды.

Ранее агент Довбика высказался о будущем украинца в Роме.