Павел Василенко

Агент форварда сборной Украины Артема Довбика – Алексей Люндовский – в комментарии сайту «Украинский футбол» рассказал, действительно ли Рома выставляет нападающего на трансфер и уже ищет ему замену.

«Это полная чепуха, Артем - лучший бомбардир Ромы прошлого сезона, забив в свой первый сезон в Роме 17 голов, это больше, чем такие признанные бомбардиры, как Эдин Джеко, Абель Бальбо или Руди Феллер в свои дебютные сезоны в Роме, и опытный Гасперини очень рассчитывает на Артема в новом сезоне. Действительно, клуб ищет еще одного нападающего, чтобы повысить атакующий потенциал команды, это абсолютно нормально для клуба с самыми высокими целями на следующий сезон. Я в постоянном контакте с руководством клуба, и вопрос о трансфере Артема летом даже не обсуждается».

Довбик провел за римскую команду во всех официальных турнирах 45 матчей: 17 голов, три результативные передачи.

Рома завершила сезон 2024/25 годов на пятом месте в итоговой турнирной таблице итальянской Серии А и сыграет в основном этапе Лиги Европы.