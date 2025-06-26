В среду, 25 июня, в Киеве прошел совместный медиаивент «Динамо 3.0», организованный футбольным клубом Динамо и его официальным спонсором и партнером — компанией GGBET. Ранее компания уже выступала официальным спонсором киевлян во время еврокубковых матчей и зимних сборов, а теперь стала главным титульным партнером команды на ближайшие три года. Ее логотип появится на игровой форме киевлян.

Держать планку лучших и работать с лучшими — об этом мечтает каждый клуб. Сейчас очень вдохновляющий период для Динамо. За нашими плечами — три десятка важнейших побед. Мы входим в новый сезон в статусе чемпионов. Нас поддерживает партнер, который способен значительно усилить нашу медиапрезентацию и помочь нам реализовать ряд активностей, которые удивят самых требовательных болельщиков. Сделаем все возможное, чтобы наша игра в новом сезоне и идеи, которые мы воплотим с GGBET, были такими же звездными, как обновленная эмблема. Дмитрий Бриф

Мероприятие состоялось в Rest Hall КВЦ «Парковый» и было посвящено 30-му чемпионству Динамо и пути к нему, а также обсуждению будущих целей и изменений в клубе. Спикерами мероприятия были генеральный директор бело-синих Дмитрий Бриф, капитан команды Виталий Буяльский, а также полузащитники Андрей Ярмоленко и Александр Караваев.

Перед официальной частью гости могли принять участие в викторине с приятными призами за правильные ответы. После этого все вместе вспомнили путь команды к 30-му чемпионству, посмотрели тематическое видео и поделились впечатлениями.

Спикеры рассказали о своих эмоциях от победного сезона, поделились ожиданиями от нового розыгрыша УПЛ и выступлений в еврокубках.