Сергей Стаднюк

Центральный защитник Трабзонспора Арсений Батагов заинтересовал четыре клуба из АПЛ и Серии А, среди которых Лацио и Ноттингем Форест. Об этом сообщает Krampon Sports с ссылкой на журналиста Юнуса Эмре Села.

К Арсению Батагову проявляют интерес четыре клуба из Италии и Англии. Среди них – Лацио и Ноттингем Форест. В Трабзонспоре не намерены рассматривать никакое предложение, если сумма трансфера будет меньше 15 миллионов евро. Юнус Емре Сел турецкий журналист

🗣️ Yunus Emre Sel:



“Arseniy Batagov'a İtalya ve İngiltere'den 4 takımın ilgisi var. Bu takımlardan ikisi Lazio ve Nottingham Forest. Trabzonspor, 15 M €’nun altındaki hiçbir rakamı değerlendirmeye alma düşüncesinde değil.”



pic.twitter.com/hT1kvZ1YPc — Krampon Sports (@KramponSport) June 21, 2025

В Трабзонспор Батагов перешёл в августе 2024 года из Зари за 1,83 миллиона евро. За турецкий клуб украинец оформил два гола и одну результативную передачу в 23 матчах.

В составе молодежной сборной Украины дошёл до полуфинала на Евро-2023 и не вышел из группы на Евро-2025 и Олимпийских играх-2024. Забил три мяча и сделал один ассист в 39 матчах за команду U-21.

Ранее сообщалось, что в качестве замены рассматривается его партнёр по обороне в сборной Украины.