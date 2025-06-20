Сергей Стаднюк

Защитник Трабзонспора Арсений Батагов заинтересовал клубы из трех из пяти топ-чемпионатов. Об этом сообщает Günebakış Trabzon Haber.

Речь идет об итальянском Лацио, французском Лансе и английском Брайтоне. Турецкий клуб планирует рассматривать продажу 23-летнего футболиста только при финансово выгодном предложении. Оценивается центробек в 10–15 миллионов евро.

В качестве потенциальной замены Трабзонспор отслеживает защитника Динамо Тараса Михавко, который играл с Батаговым в паре в составе молодежной сборной Украины на Евро-2025. Однако на данный момент официального предложения не поступило.

В сезоне 2024/25 Батагов провел 23 матча за Трабзонспор, забил два мяча и отдал одну результативную передачу. Михавко в прошлом сезоне принял участие в 39 матчах за Динамо, отметившись одним голом и двумя ассистами.

Напомним, молодежная сборная Украины из-за ужасной ошибки Батагова проиграла Нидерландам и вылетела из Евро-2025 на стадии группового этапа (0:2).