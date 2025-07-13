Нападающий ПСЖ Дезире Дуэ поделился мыслями о финале Клубного чемпионата мира-2025 против Челси. Слова футболиста передает L'Équipe.

Приятно слышать, что мы непобедимы. Это означает, что мы показываем качественный футбол и дарим эмоции болельщикам. Это и есть наша цель — сделать так, чтобы люди любили ПСЖ благодаря тому, как мы играем. Это замечательно, и мы должны повторить ту же игру и ту же самоотдачу в матче с Челси.

Самое важное — подойти к финалу так же, как мы готовились ко всем другим матчам этого сезона. Это финал, а в финале может случиться всё, что угодно. Наша цель — снова привезти кубок в Париж. Это был бы пятый трофей за сезон. Для нас это шанс войти в историю, и мы сделаем всё, чтобы его завоевать.

В чём ключ к победе в этом матче? Я не знаю — ключ не у меня. Как и говорил, мы подойдем к игре наилучшим образом и будем бороться до конца. В финале всегда может произойти всё, что угодно, и важно быть готовыми к любому сценарию.

Титул чемпиона мира — это большой трофей. Это первое проведение турнира, и у нас есть шанс принять в нем участие. Войти в историю уже в первом розыгрыше — это было бы действительно особенно. Этот титул может стать пятым за сезон? Это будет означать, что мы выиграли всё. И именно это было нашей целью с самого начала сезона.

Статус фаворита нужно доказывать на поле. Мы были фаворитами в большинстве матчей этого турнира и на протяжении всего сезона. Но решающим всегда является то, что мы показываем в игре — именно это определяет наши позиции.

Месяц в США — это был замечательный опыт. Мы имели возможность проводить время вместе, бывали в разных городах и регионах страны. Это укрепило командный дух и наши связи как товарищей по команде.

Победа над командой Мбаппе в полуфинале? Нет, после матча не разговаривал. Но как сказал Усман Дембеле — это был матч Реал Мадрид против ПСЖ, а не Килиан против ПСЖ. Мы очень счастливы, что победили в полуфинале.