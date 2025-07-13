Главный тренер Реала готовит ужасные новости для Лунина
Испанец определил место украинца в команде
около 2 часов назад
Главный тренер мадридского Реала Хаби Алонсо определился с местом Андрея Лунина в составе на новый сезон. По информации испанского издания OK Diario, украинский вратарь будет лишь вариантом глубокой ротации.
Алонсо, как утверждает источник, не является сторонником частой смены голкиперов и отдает предпочтение стабильности на последнем рубеже. Это может подтолкнуть Лунина к размышлениям о смене клуба, так как он неоднократно подчеркивал желание получать регулярную игровую практику.
В прошлом сезоне Андрей провел за Реал 14 матчей, в которых пропустил 19 голов и шесть раз оставил ворота сухими. В общей сложности в футболке мадридского гранда он сыграл 62 встречи, 22 из которых завершил без пропущенных мячей. Контракт Лунина рассчитан до лета 2030 года, а его рыночная стоимость оценивается в 18 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Лунин поручил Мендешу начать поиск нового клуба.