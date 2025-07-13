Главный тренер мадридского Реала Хаби Алонсо определился с местом Андрея Лунина в составе на новый сезон. По информации испанского издания OK Diario, украинский вратарь будет лишь вариантом глубокой ротации.

Алонсо, как утверждает источник, не является сторонником частой смены голкиперов и отдает предпочтение стабильности на последнем рубеже. Это может подтолкнуть Лунина к размышлениям о смене клуба, так как он неоднократно подчеркивал желание получать регулярную игровую практику.

В прошлом сезоне Андрей провел за Реал 14 матчей, в которых пропустил 19 голов и шесть раз оставил ворота сухими. В общей сложности в футболке мадридского гранда он сыграл 62 встречи, 22 из которых завершил без пропущенных мячей. Контракт Лунина рассчитан до лета 2030 года, а его рыночная стоимость оценивается в 18 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Лунин поручил Мендешу начать поиск нового клуба.