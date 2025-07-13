Лунін поручил Мендешу начать поиск нового клуба
Алонсо не гарантирует Андрею желаемого игрового времени
около 1 часа назад
Голкипер Реала и сборной Украины Андрей Лунин, который не сыграл ни минуты на Клубном чемпионате мира, не хочет провести в запасе еще один сезон, сообщает diario Madridista.
Агент футболиста Жорже Мендеш после возвращения руководства Реала с КЧМ хочет обсудить с клубом будущее Лунина в Мадриде.
Реал с пониманием относится к желанию Андрея проводить больше времени на поле и готов рассмотреть предложение, которое устроит клуб и самого украинца.
В прошлом сезоне Лунин провел 14 матчей во всех официальных турнирах за Реал, пропустил 19 мячей и сделал шесть «сухих» игр. По данным Transfermarkt, стоимость вратаря оценивается в 20 миллионов евро, а контракт с мадридским клубом действует до июня 2030 года.
В Испании сомневаются, что Лунин получит игровое время от Хаби Алонсо.