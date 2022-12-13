Главный тренер Хорватии – о сборной Марокко: «Четыре года назад мы сделали возможной мечту для таких небольших команд»
Главный тренер сборной Марокко: «Персонального плана против Мбаппе у нас не будет»
14 декабря африканская команда сыграет с Францией в полуфинале ЧМ-2022
13 декабря 13:10
Валид Реграги / Фото: FIFA
Главный тренер сборной Марокко Валид Реграги поделился ожиданиями от матча с Францией в полуфинале ЧМ-2022. Его цитирует пресс-служба FIFA.
Хакими знает Мбаппе лучше, чем я. Никакого персонального плана не будет. К сожалению, в сборной Франции есть не только он. Уровень игры Гризманна между линиями... Но Хакими – настоящий чемпион, так что я не беспокоюсь
Матч Франция – Марокко состоится 14 декабря, начало – в 21:00.
Сегодня состоится первый полуфинал ЧМ-2022 – Аргентина примет Хорватию.
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