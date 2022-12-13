ЧМ-2022. Аргентина разгромила Хорватию Как это было
Аргентина – Хорватия. Прогноз на полуфинал ЧМ-2022
Сможет ли команда Далича совершить очередной подвиг?
13 декабря 11:02
Фото: FIFA
Сегодня, 13 декабря, состоится первый полуфинальный матч ЧМ-2022 между Аргентиной и Хорватией.
Букмекеры отдают явное преимущество южноамериканской команде: средний коэффициент на победу Аргентины – 1,8. Ничья оценивается в 3,30, на победу Хорватии можно поставить с коэффициентом 5,0.
Матч Аргентина – Хорватия начнется в 21:00.
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