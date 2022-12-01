Этот день настал. Месси побил рекорд Марадоны и близок к тому, чтобы еще превзойти достижение
Легкий путь для Месси? Известны потенциальные соперники Аргентины в 1/4 финала ЧМ-2022
Определилось, с кем сыграют «альбиселесте» в случае прохода Австралии
01 декабря 08:11
Лионель Месси / Фото - Getty Images
Сборная Аргентины в заключительном туре группового этапа чемпионата мира-2022 уверенно переиграла Польшу (2:0).
Таким образом, «альбиселесте» попали на Австралию в 1/8 финала. Также известна дальнейшая сетка команды в случае победы.
В четвертьфинале аргентинцы могут встретиться с победителем пары Нидерланды – США. Полякам повезло меньше. В случае сенсации с французами в 1/8-й «Кадра» выходит на Англию – Сенегал.
Напомним, в матче против Польши нападающий сборной Аргентины Лионель Месси побил рекорд Диего Марадоны.
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