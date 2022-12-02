Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Сейчас в эфире
22:00
live
Информационный марафон
21:50
Текбол. Чемпионат мира. Германия

Главный тренер сборной Японии: «Теперь наша новая цель – четвертьфинал ЧМ-2022»

Команда Мориясу сыграет с Хорватией
Футбол Чемпионат мира по футболу
02 декабря 11:17
Главный тренер сборной Японии: «Теперь наша новая цель – четвертьфинал ЧМ-2022»
Хадзиме Мориясу / Фото: FIFA

Главный тренер сборной Японии Хадзиме Мориясу высказался о победе своей команды над Испанией (2:1) в матче 3-го тура ЧМ-2022. Его цитирует пресс-служба FIFA.

«Очень спасибо всем нашим болельщикам, народу Японии, за поддержку. Благодаря им мы смогли пройти через этот трудный матч. Я счастлив, что смог принести победу всем. Теперь наша новая цель – четвертьфинал.

Игроки демонстрируют нам другой и новый взгляд на то, что мы можем сразиться на мировой арене. Мы хотели бы установить новый рекорд в четвертьфиналах или даже лучше».

Япония в 1/8 финала ЧМ-2022 сыграет с Хорватией 5 декабря. Также известны еще 5 пар этой стадии.

Петр Приходько
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

сборная Японии (футбол)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

X-Video:

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

FIFA опубликовала видео в доказательство легальности победного гола Японии в матче с Испанией
FIFA опубликовала видео в доказательство легальности победного гола Японии в матче с Испанией
Футбол Чемпионат мира по футболу
02 декабря 20:47
Энрике: «Если бы Японии нужно было забить нам еще дважды – они бы забили»
Энрике: «Если бы Японии нужно было забить нам еще дважды – они бы забили»
Футбол Чемпионат мира по футболу
02 декабря 11:48
Впервые в своей истории Испании проиграла сборной из Азии
Впервые в своей истории Испании проиграла сборной из Азии
Футбол Чемпионат мира по футболу
02 декабря 11:40
Япония выиграла у Испании с рекордно низким процентом владения мячом в истории ЧМ
Япония выиграла у Испании с рекордно низким процентом владения мячом в истории ЧМ
Футбол Чемпионат мира по футболу
02 декабря 11:30
Известны уже шесть пар 1/8 финала ЧМ-2022
Известны уже шесть пар 1/8 финала ЧМ-2022
Футбол Чемпионат мира по футболу
01 декабря 23:55
Сенсационная победа Японии над Испанией. Обзор матча
Сенсационная победа Японии над Испанией. Обзор матча
Футбол Чемпионат мира по футболу
01 декабря 23:44

Новости: Футбол

Ван Гал: «Дам игрокам выходной, лишь бы не мусолить им глаза»
Ван Гал: «Дам игрокам выходной, лишь бы не мусолить им глаза»
Чемпионат мира по футболу
22:21
Вернидуб назвал причину стартового провала «Кривбасса» под его руководством
Вернидуб назвал причину стартового провала «Кривбасса» под его руководством
Украинская Премьер-лига
21:57
Легенда! Месси провел 1000-й матч в карьере
Легенда! Месси провел 1000-й матч в карьере
Чемпионат мира по футболу
21:30
Дешам: «Польша любит терпеть, не стоит сосредотачиваться на одном Левандовски»
Дешам: «Польша любит терпеть, не стоит сосредотачиваться на одном Левандовски»
Чемпионат мира по футболу
21:20
ЧМ-2022. Аргентина – Австралия. Онлайн трансляция
LIVE ЧМ-2022. Аргентина – Австралия. Онлайн трансляция
Чемпионат мира по футболу
21:10
Главный союзник Украины вылетел на первой же стадии плей-офф. Обзор матча Нидерланды – США
Главный союзник Украины вылетел на первой же стадии плей-офф. Обзор матча Нидерланды – США
Чемпионат мира по футболу
20:52
Турецкий клуб не ведет переговоров с «Динамо» по Беседину
Турецкий клуб не ведет переговоров с «Динамо» по Беседину
Украинская Премьер-лига
20:41
Маркевич намекнул, что сборная Украины выступила бы на ЧМ-2022 не хуже Уэльса
Маркевич намекнул, что сборная Украины выступила бы на ЧМ-2022 не хуже Уэльса
Сборная Украины
20:22
«Днепр-1» не будет обращать внимания на предложения по Довбыку в 7 – 8 миллионов евро
«Днепр-1» не будет обращать внимания на предложения по Довбыку в 7 – 8 миллионов евро
Украинская Премьер-лига
20:10
Все новости

Популярные новости

Источник: Украинцев лишат света ради залога за генерального секретаря УАФ
Источник: Украинцев лишат света ради залога за генерального секретаря УАФ
Футбол Сборная Украины
29 ноября 02:21
23
«Это меня убило». Джошуа рассказал, кого будет поддерживать в поединке Усик – Фьюри
«Это меня убило». Джошуа рассказал, кого будет поддерживать в поединке Усик – Фьюри
Бокс Профессиональный бокс
27 ноября 15:27
«Помолился с ФСБшниками?». Ломаченко окончательно похоронил свою репутацию для украинских фанатов
«Помолился с ФСБшниками?». Ломаченко окончательно похоронил свою репутацию для украинских фанатов
Бокс Профессиональный бокс
02 декабря 23:28
4
Камбосос сделал прогноз на бой Ломаченко – Хэйни
Камбосос сделал прогноз на бой Ломаченко – Хэйни
Бокс Профессиональный бокс
28 ноября 23:39
Диллиан Уайт назвал главного обманщика не только в боксе, но и в мировом спорте
Диллиан Уайт назвал главного обманщика не только в боксе, но и в мировом спорте
Бокс Профессиональный бокс
26 ноября 15:33
Ломаченко опубликовал фото из Киево-Печерской Лавры
Ломаченко опубликовал фото из Киево-Печерской Лавры
Бокс Профессиональный бокс
02 декабря 23:07
1
Все новости