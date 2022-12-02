Главный тренер сборной Японии: «Теперь наша новая цель – четвертьфинал ЧМ-2022»

Команда Мориясу сыграет с Хорватией

Хадзиме Мориясу / Фото: FIFA

Главный тренер сборной Японии Хадзиме Мориясу высказался о победе своей команды над Испанией (2:1) в матче 3-го тура ЧМ-2022. Его цитирует пресс-служба FIFA.

«Очень спасибо всем нашим болельщикам, народу Японии, за поддержку. Благодаря им мы смогли пройти через этот трудный матч. Я счастлив, что смог принести победу всем. Теперь наша новая цель – четвертьфинал. Игроки демонстрируют нам другой и новый взгляд на то, что мы можем сразиться на мировой арене. Мы хотели бы установить новый рекорд в четвертьфиналах или даже лучше».

Япония в 1/8 финала ЧМ-2022 сыграет с Хорватией 5 декабря. Также известны еще 5 пар этой стадии.