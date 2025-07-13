Гол 20-летнего полузащитника спас Карпаты от поражения известному австрийскому клубу. Видео
В международном матче было целых три пенальти!
6 минут назад
В очередном контрольном матче на сборах Карпаты сыграли вничью с австрийским Вольфсбергом – 3:3.
Львовянам удалось открыть счет. Сначала Краснопир реализовал пенальти на 18-й минуте, а после двух быстрых голов соперника в ответ в исполнении Эзе и Пинка Бруниньо сравнял счет и снова с 11-метровой отметки уже в начале второго тайма.
Тем не менее, автор второго гола австрийцев сделал дубль, реализовав уже третий пенальти в матче, и вывел австрийцев вперед. Карпаты, все же, не сдались. В конце игры 20-летний Шах установил финальный счет, точно пробив на 87-й минуте.
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Следующий спарринг команда проведет 17 июля против венгерского Дьёра.
Контрольный матч
Карпаты – Вольфсберг 3:3
Голы: Краснопир, 18 (пен.), Бруниньо, 47 (пен.), Шах, 87 – Эзе, 40, Пинк, 42, 56 (пен.)
Напомним, Карпаты также сыграют с Лестером, Гертою и другими соперниками.