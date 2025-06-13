Гол динамовца претендует на звание лучшего в первом туре Евро-2025 U-21
Максим Брагар среди номинантов
около 1 часа назад
Максим Брагару/фото: Google
Эффектный мяч Максима Брагару, забитый в ворота молодежной сборной Дании в матче, который завершился со счетом 2:3, претендует на звание самого красивого гола первого тура чемпионата Европы 2025 года среди игроков до 21 года.
Полузащитник киевского клуба оказался в престижной четверке, составленной экспертами УЕФА. Кроме него, в список номинантов вошли:
- Томмазо Больданци (Италия)
- Самюэль Копашек (Словакия)
- Даниэль Фила (Чехия)
- Максим Брагару (Украина)
В другом поединке группы сборные Финляндии и Нидерландов U-21 сыграли в результативную ничью – 2:2.
Во втором туре украинская молодежка встретится с финнами. Матч состоится 15 июня, стартовый свисток прозвучит в 19.00 по киевскому времени.
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