Гол динамовца претендует на звание лучшего в первом туре Евро-2025 U-21

Эффектный мяч Максима Брагару, забитый в ворота молодежной сборной Дании в матче, который завершился со счетом 2:3, претендует на звание самого красивого гола первого тура чемпионата Европы 2025 года среди игроков до 21 года.

Полузащитник киевского клуба оказался в престижной четверке, составленной экспертами УЕФА. Кроме него, в список номинантов вошли:

Томмазо Больданци (Италия)

Самюэль Копашек (Словакия)

Даниэль Фила (Чехия)

Максим Брагару (Украина)

В другом поединке группы сборные Финляндии и Нидерландов U-21 сыграли в результативную ничью – 2:2.

Во втором туре украинская молодежка встретится с финнами. Матч состоится 15 июня, стартовый свисток прозвучит в 19.00 по киевскому времени.