Михаил Цирюк

Молодежная сборная Украины начала Евро-2025 с досадного и, возможно, решающего поражения. Будет ли оно решающим – увидим уже после следующих матчей, а вот его досадность можно констатировать уже здесь и сейчас. До определенного времени все шло довольно неплохо, но для того, чтобы довести все до логического завершения, украинцам, как это часто бывает, не хватило спокойствия и солидности. А чего не хватало еще – попробуем разобраться дальше.

Ничто не предвещало беды

Если бы состоянием на 60 минуту встречи кто-то сказал, что украинская молодежка проиграет этот матч, в такой прогноз было бы довольно сложно поверить. Чисто теоретически растерять преимущество в один мяч, конечно, очень просто, однако по игре для этого не возникало никаких предпосылок.

Обе команды начали поединок чрезвычайно осторожно, очевидно, действительно воспринимая его как потенциально решающую битву в борьбе за второе место в группе. Минуты до 20-й на поле вообще ничего не происходило, но потом началась трехминутка активности сборной Украины, которая завершилась забитым мячом.

Сначала датчане сами подарили момент Ванату, ошибившись у своих ворот, а в следующей атаке Очеретько выполнил классный прострел с фланга, Ванат до мяча не дотянулся, однако на дальней штанге подкарауливал Волошин – и это 1:0.

После гола все шло по плану подопечных Унаи Мельгоси: Дания стала более инициативной, однако до реальных моментов у ворот Нещерета дело не доходило. Второй тайм вообще немного лучше начала Украина, однако после часа игрового времени у сине-желтых словно разрядились батарейки.

Дания превратила в забитый гол чуть ли не первый свой реальный момент в матче: Гааи прострелил на дальнюю штангу, а Бишофф на паузе убрал защитника и с близкого расстояния расстрелял Нещерета. И вот после этого диктовать свои условия на поле начали именно датчане. Впрочем, наша команда отвечала шикарными контратаками: первую из таких обязан был завершать голом Вьюнник, однако выйдя один на один с голкипером не попал в дальний угол.

А вот во второй сине-желтые уже не простили сопернику. Эту атаку вообще можно смело заносить в учебники по футболу: наши отобрали мяч у своих ворот, Ярмолюк запустил в прорыв по свободному флангу Вьюнника, тот отдал в центр на Очеретька, Олег – под удар Брагару – 2:1. Казалось, что это победа, но же, но же, но же…

Самое досадное, что чтобы перевернуть игру, Дании даже не пришлось идти на так называемый штурм наших ворот. Уже через три минуты после гола Брагару сопернику удалось забить откровенного глупца, когда после дальнего удара Бовинга и рикошета мяч залетел в ворота Нещерета.

Еще через четыре минуты Дания провела решающую атаку в этом матче, в которой Осула после удара Йоргенсена затолкал в наши ворота третий мяч. Сначала арбитры зафиксировали офсайд, подарив нам надежду хотя бы на одно очко, однако видеоповтор засвидетельствовал, что его не было. Как-то так наша команда ухитрилась потерять в довольно неплохом матче абсолютно все.

Почему все так?

Обидно? Обидно. Однако если попробовать посмотреть на вещи трезво и нейтрально, ничего страшного или удивительного не произошло. Не просто так именно Дания была небольшим, но все же фаворитом этого матча. Не просто так ее состав на этом турнире стоит на 26 млн евро дороже нашего – 101 млн против 75 млн.

Абсолютное большинство игроков нашей команды выступают в не очень интенсивной УПЛ, поэтому 60 минут на этом уровне ощущаются для них как 180. У нас, при всем уважении к главным звездам сине-желтых, нет игроков уровня Гардера, который имеет так мало игрового времени в Спортинге лишь из-за существования там Дёкьереша, однако даже за те считанные минуты, которые получает, успел набить в португальском чемпионате 5+5.

Так что не обольщайтесь, чтобы потом не пришлось разочаровываться. Те, кто в этом матче видел нас явным фаворитом – страшные оптимисты. Да, мы вполне могли выиграть, но могли и проиграть, а могли проиграть довольно безнадежно. У любой команды и ее игроков есть определенный потолок, и наш, к сожалению, пока не позволяет нам летать так высоко, как бы того хотелось.

Плей-офф? Шансы еще есть!

Несмотря на это поражение, шансы сборной Украины на выход из группы пока никак не утрачены. Во втором поединке нашего квартета Финляндия не просто забрала очки у фаворита Нидерландов, а была в считанных секундах от сенсационной победы. После первого тайма финны вели со счетом 2:0, однако все же утратили преимущество, пропустив на 59 и 90+3 минутах.

Таким образом отставание украинцев от второго места на данный момент составляет лишь одно очко, следующий матч с аутсайдером Финляндией, и если его выиграть - мы точно в игре до последнего тура. Однако воспринимать эту победу как что-то гарантированное мы, опять же, не можем: ну не того мы уровня команда, как бы всем не хотелось верить в обратное.

В материале использованы фото УАФ