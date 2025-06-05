Голкипер Ингульца останется в УПЛ

Павел Василенко

Голкипер Ингульца Алексей Паламарчук подписал контракт с ЛНЗ. Срок соглашения – два года, сообщает ТаТоТаке.

Контракт 33-летнего вратаря с Ингульцом завершался 31 декабря 2025 года. По данным источника, футболист и президент клуба из Петрово Александр Поворознюк договорились о расставании без компенсации.

Подписание Паламарчука может повлиять на позиции в команде Евгения Кучеренко и потенциальное подписание вратаря Руха Дмитрия Ледвия.

Паламарчук в этом сезоне в 29 матчах за Ингулец пропустил 42 мяча и девять раз сыграл на «ноль».