ОФИЦИАЛЬНО. Пономарёв – новый главный тренер ЛНЗ

Клуб сделал назначение перед стартом нового сезона УПЛ

около 16 часов назад

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Футбольный клуб ЛНЗ официально объявил о назначении 51-летнего Виталия Пономарёва на должность главного тренера первой команды.

Пономарёв до этого покинул львовский Рух. Под его руководством юношеская команда львовского Руха дважды становилась чемпионом Украины среди U19 в сезонах 2021/22 и 2022/23, а также вышла в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА.

В сезоне 2023/24 Виталий Пономарёв возглавлял основную команду Руха, с которой финишировал за шаг от еврокубковой зоны.


 

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