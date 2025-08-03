Сергей Стаднюк

Защитник Давид Луис стал игроком кипрского Пафоса. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

О подписании 38-летнего футболиста было объявлено официально. Центрбек заключил контракт до 2027 года. Этот трансфер уже назван «историческим для всего кипрского футбола», а сам игрок «звездой мирового масштаба, которая выступала на самых известных аренах планеты».

В своей карьере Давид Луис выступал за Бенфику, Челси, ПСЖ, Арсенал и Фламенго, а последним его клубом была Форталеза. Центрбек один из немногих игроков, которому покорились одновременно Лига чемпионов, Лига Европы и Кубок Либертадорес. Также на его счету трофеи в чемпионатах Португалии, Франции, Англии и Бразилии.

В составе национальной сборной он провел 57 матчей, играл на чемпионате мира-2014 и выиграл Кубок конфедераций в 2013 году. Теперь опытный защитник с более чем 700 матчами в карьере усилит Пафос и, как надеются на Кипре, поднимет местный футбол на новый уровень.

Напомним, уже 5 августа состоится первый матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором киевское Динамо сойдется с Пафосом.