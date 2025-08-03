Попов не сыграет с Пафосом? Шовковский дал ответ
Футболист имеет проблемы со здоровьем
около 3 часов назад
Денис Попов. Фото - ФК Динамо
Главный тренер киевского Динамо Александр Шовковский рассказал о состоянии защитника команды Дениса Попова, который не доиграл матч первого тура УПЛ с Вересом (1:0).
«У него начались судороги, и чтобы предотвратить потенциально негативные моменты, мы решили его заменить. Думаю, что ничего страшного, но посмотрим. Мы доберемся до Люблина и там уже будем определяться с состоянием игроков», – цитирует Шовковского клубная пресс-служба.
5 августа Динамо проведет домашний первый матч против Пафоса в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Начало – в 21:00 по Киеву.