Григорчук: «Думаю, победа «Днепра-1» закономерна»

«Черноморец» вновь не победил

Фото: ФК Черноморец

Главный тренер «Черноморца» Роман Григорчук прокомментировал поражение от «Днепра-1» (0:1) в 10-м туре УПЛ.

В первом тайме для вас было непростое начало. Когда «Днепр-1» с мячом – непростая, мощная команда. Но когда они без мяча – «Черноморец» навязывал свою игру. Как вы оцените первый тайм?

«В целом как вы прокомментировали, где-то так и было. Могло быть по-разному. Мы могли пропустить мяч. У нас были моменты, когда могли забить. Думаю, победа «Днепра-1» закономерна. Они были сильнее нас. Поздравляем их с победой».

Почему в заявке не было Фили и Юсова?

«Мы не можем сейчас объяснять по всем, почему не попали. Это было наше решение сегодня. Лишь по Юсову могу сказать – это была вынужденная мера, у него микроповреждение».

Во втором тайме Непогодов несколько раз спасал команду, несколько раз стойка. Что скажете об этой половине матча?

«Я об этом говорил уже в первом ответе – «Днепр-1» выиграл закономерно. Здесь нет вопросов».

Следующий матч с «Динамо». Удастся психологически подготовиться?

«Здесь нет ничего. Мы должны понимать, что к этому моменту померились силами с топ-командой. Понимаем, что мы ниже уровня «Днепр-1», например. Это не значит, что у нас не было абсолютных шансов, нет. «Динамо» – тоже топ-команда. Мы должны готовиться. Совершить поправки, исправить ошибки. И быть сильнее, потому что понимаем, что конкурировать с топ-командами – очень непростое дело».

«Черноморец» пока без побед в УПЛ после 10 туров.